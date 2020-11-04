Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Dorukhan’a ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız.'' dedi.

Abone ol

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemiyle ilgili olarak Fanatik gazetesine açıklamalarda bulundu.

Kulübün ekonomik durumundan sıkıntı yaşadıkları isimlere kadar birçok farklı konuda konuşan Çebi, “Korona, sadece futbolu es geçti! Maliyetler düşmedi. Hatta arttı bile. Bu konuda en güzel yorumu hocamız Sergen Yalçın yaptı. ‘Takımın maliyeti, olması gerekenden 3 katı fazla’ yorumunu yaptı” dedi. Önceki yönetimin yaptığı anlaşmaların kendilerini zora soktuğunu söyleyen Başkan, “Bizden önce alınan oyuncularda tuhaf bir durum var. Mesela Ruiz. Bizden 1.7 milyon Euro kazanıyordu. Şimdi Real Betis’te 400 bin Euro’ya oynuyor. Bir de oyuncular bizim ülkemizde vergi de ödemiyor. Aradaki bu fark, nerelere gidiyor!” sözlerini kullandı.

‘Menajerler karıştırıyor’

Siyah-Beyazlılar’la kontratı sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için de konuşan Başkan, “Futbolcuların akıllarını menacerleri karıştırıyor. Özellikle de yabancıların... Mesela Tyler Boyd ve Cyle Larin... Parasal konularla ilgili bir sıkıntıları yok ama temsilcileri bu konuda çok farklı! Dorukhan konusuna gelince... Ona ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu ekonomik olarak imkansız. Bizler, ismi değil kulübü yaşatmalıyız” diye konuştu.

‘Douglas’ın kontratı felaket’

“Adem Ljajic’le konuştuk. Pozitif bir şekilde iyi olacağını söylüyor. Ancak henüz sahada göremedik. Bu kısım, teknik ekibin yetki alanında. Ancak bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor! Kadro dışı bırakılan oyunculara gelince... Lens, kariyerli biri. Belki düzelir diye her türlü şans verildi. Douglas’la 3 senelik sözleşme yapma mantığı felaket! Karius o kadar para kazandı, şimdi nerede! Geçmiş dönem transferleri belimizi en çok büken konuların başında geliyor.”

‘Anlaşma yeniden düzenlenecek’

“Bankalar Birliği’yle yapılan anlaşma detayları yeniden düzenlenecek. Belki çok büyük değişim olmayacak ama belli oranda iyileştirmeye gideceğimizi düşünüyorum.”

‘Şampiyonluğa inanıyorum’

“Kulübün asıl sahibi taraftarıdır. Şeffaf yönetim anlayışı ile olup biteni paylaşıyoruz. Eski başkan ve yönetimden hesap sorma olayı hep masaya konuyor. Bağımsız şirket, çalışmalarına devam ediyor. Bitince paylaşacağız. Gereken yapılacak. Ortada yanlışlık varsa durumu yasal yoldan ilgili makamlara taşımakta tereddüt etmeyiz. Bunların dışında saha sonuçları önemli. Bu sezon şampiyonluk istiyorum ve buna yürekten inanıyorum.”

‘Guti, kulübü icraya verdi’

“Aklımın almadığı bir konu da Guti... Neden alınmış bilemiyorum. Şenol hocaya sorulmuş mu, o ne demiş, nasıl kabul etmiş bilemiyorum. Net bildiğimiz, ‘alacağım var’ diyerek kulüp aleyhine şikayetçi olup icra takibi başlattığı. Şeffaf yönetim anlayışıyla olup biteni paylaşıyoruz. Eski başkandan hesap sorma olayı hep masaya konuyor. Bağımsız şirket, araştırmasını bitirince gereken yapılacak”

‘Bu kontratlar nasıl yapılmış!’

“N’Koudou’nun bonservisinin yarısı 4.5 milyon Euro’ya alınmış. Diğer kulübü, ‘Bugün satıyoruz’ derse diğer yarısını alma mecburiyetimiz var. Bu kontratlar nasıl yapılmış inanılır gibi değil.”

‘Hocamızla sorunumuz yok’

“Mevcut yönetimimizle yola devam edeceğiz. El ele, güç birliği içinde çalışıyoruz. Hocamız Sergen Yalçın’la bir sıkıntımız yok. Hepimiz, Beşiktaş’ın menfaatleri için aynı çatı altındayız.”