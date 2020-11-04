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Eskişehir'de 15 yaşındaki kızları evden kaçan aile perişan oldu 'Ne olursun eve dön'

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de anne ve babası uyuduktan sonra evden çıkan Nebahat Biçer (15) bir daha geri dönmedi. Anne çaresizce kızına seslenerek '"Kızım ne olursun eve geri dön' dedi. Baba ise evladını sokak sokak aramaya başladı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi'nde Halil ve Nariye Biçer çiftinin 3 çocuğundan biri olan lise 2’nci sınıf öğrencisi Nebahat Biçer, 27 Ekim gecesi evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Biçer çifti, aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Sosyal medyada kızlarının fotoğraflarını da paylaşan çift, yardım istedi. Polis, Nebahat’i bulmak için çalışma başlattı.

Kızının gece kendileri uyuduktan sonra evden ayrıldığını anlatan anne Biçer, "Geçen hafta gece yarısına kadar evde beraberdik. Biz uyuduktan sonra evden ayrılmış. Daha önce de evden ayrılmıştı ama aynı gün akşam bulmuştuk. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Birkaç arkadaşının isimlerini ve telefon numaralarını verdim. O arkadaşları, '7 aydır biz görüşmüyoruz, haberimiz yok' dediler." diye konuştu.

Anne Biçer, "Şu anda da kızımdan hiçbir ses seda yok. Telefonu kapalı, kendisine ulaşamıyoruz. Sosyal medyadan da paylaşımda bulunduk. Çok sayıda ihbar geliyor. Kızım ne olursun eve geri dön. Başka hiçbir şey istemiyorum. Duyanların, görenlerin eve getirmesini ya da bize bilgi vermesini istiyorum" dedi.

Baba Halil Biçer ise sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafların ardından gelen ihbarı değerlendirerek, sokaklarda kızını arıyor.

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