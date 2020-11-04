Sarıyer'de bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Sarıyer Ayazağa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Berke Erkan'ın kullandığı 34 PV 6837 plakalı otomobil TEM yan yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan yol ile TEM otoyolunu bir birinden ayıran bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobile ok gibi saplandı.