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Maradona ameliyat edildi! Doktorundan ilk açıklama

Arjantin ve Dünya futbolunun en büyük isimlerinden Diego Armando Maradona, ameliyat edildi. 60 yaşındaki ismin beynindeki pıhtı alındı.

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Baş ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Maradona, beyin ameliyatı oldu. Oyuncunun beyin kanaması geçirdiği belirtilirken; yapılan operasyonla hasarlı bölge temizlendi. Futbol efsanesi dinlenmeye alındı.

60 yaşındaki futbol efsanesinin kişisel doktoru Leopoldo Luque ameliyatla ilgili bilgi verirken, "Beyindeki pıhtıyı aldık ve Diego ameliyata çok iyi karşılık verdi" dedi.

Maradona'nın müşahede altında tutulacağını kaydeden Luque, "Şu anda her şey kontrol altında. Fazla kompleks bir durum değil; ancak neticede bu bir beyin ameliyatı" diye konuştu.

Yaklaşık 80 dakika süren ameliyat için 50 kadar taraftar da operasyonun yapıldığı kliniğin önünde toplandı. "Diego, Diego" tezahüratları yapan taraftarlar daha sonra klinik önünden ayrıldı.

Arjantin ile 1986 Dünya Kupası'nı kazanan Diego Armando Maradona, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

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