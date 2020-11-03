Amerika'da oy kullanma işlemi başladı!

ABD tarihinin en kritik seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Seçimleri kazanacağını söyleyen Trump, Biden'ın başkan olmak için zihinsel kapasitesi olmadığını ileri sürdü.

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ABD tarihinin en kritik seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Tüm dünya merak içinde Donald Trump ve Joe Biden arasında geçen yarışı izlerken ABD Başkanı Trump'tan da ilk açıklama geldi. Trump, "Ortada zafer olunca ilan ederiz. Oyun oynamaya gerek yok. Ancak ben kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum" dedi.

ABD tarihinin en kritik seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Tüm dünya merak içinde Donald Trump ve Joe Biden arasında geçen yarışı izlerken ABD Başkanı Trump'tan da ilk açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede bugün düzenlenen 59. başkanlık seçimleri için kazanma şanslarının yüksek olduğunu açıkladı.

ABD'de başkanlık seçimleri için oy verme işlemleri devam ederken, Cumhuriyetçi Başkan Trump, Fox televizyonuna telefonla bağlanarak seçim gündemini değerlendirdi. Bu arada seçimlerinin ardından ortaya çıkabilecek sokak olayları nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Trump, seçim zaferini ne zaman kesin olarak ilan edebileceğine dair bir soru üzerine, "Ortada zafer olunca ilan ederiz. Oyun oynamaya gerek yok. Ancak ben kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Seçimleri kazanmak için gerekli 270 delege sayısına rahatlıkla ulaşacaklarına inandıklarını belirten Trump, "İnsanlar bizim yaptığımız işlerden memnun. 2016'da olduğu gibi 306 delege sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a da yüklenerek, "Biden'ın başkan olmak için zihinsel kapasitesi yok. Zor zamanlar geçiriyor. Biden, başkanlık pozisyonunda olmamalı." yorumunda bulundu.

Yoğun güvenlik önlemleri

Öte yandan, Beyaz Saray çevresindeki birçok cadde ve sokağın yanı sıra Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park ve arkasındaki Ellipse Park giriş çıkışa kapatıldı.

Ayrıca Beyaz Saray'ın çevresindeki tüm binaların ve sokakların etrafına yüksek demir çitler konuldu.