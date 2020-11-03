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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremden 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in hastanedeki görüntüsünü paylaşarak, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alınan Ayda Gezgin'in hastanedeki görüntüsü paylaştı. Erdoğan açıklamasında, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; çocukların kalbinde işler zaman rakkası. Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" dedi. Öte yandan görüntüde Ayda'nın el salladığı görüldü.

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