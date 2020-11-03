Sinan Gümüş ve Adis Jahovic PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gören Sinan Gümüş ile Adis Jahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada; Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ün sportmenliğe aykırı hareket, Antalyasporlu Adis Jahovic'in ise kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübünün Yeni Malatyaspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket dolayısıyla, Galatasaray Kulübünün ise Ankaragücü maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Trabzonspor Kulübü Antrenörü Steven Ronald Greaves ve Başakşehir Kulübü Antrenörü İrfan Saraloğlu'nun ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği duyuruldu.