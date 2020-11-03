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Rusya'da Vladimir Marugov arbaletle öldürüldü! 'Sosis kralı' olarak biliniyordu

İhlas Haber Ajansı

RUSYA'nın ünlü zenginlerinden iş adamı Vladimir Marugov, saunada arbaletle vurularak öldürüldü. 'Sosis kralı' olarak bilinen Marugov'un eşi ise canını zor kurtardı. Ülke polisi sır dolu cinayetle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Rusya’daki Vyasnaya Imperia ve Ozeretsky Kolbassy et fabrikalarının sahibi ünlü iş adamı Vladimir Marugov, başkent Moskova yakınlarındaki Istra kasabasında bulunan evinin bahçesindeki saunada öldürüldü.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre; bir grup maskeli saldırgan, Vladimir Marugov’un evine girdi. Saldırganlar cinayet öncesinde Marugov ile eşi Gaziyeva’yı birbirine bağlayarak onlardan para istedi. Saldırı sırasında Marugov’un yanında bulunan eşi Sabina Gaziyeva pencereden kaçmayı başararak polisi aradı.

Cinayet silahı bulundu: Arbalet

Polis olay yerine vardığında Marugov’ın cansız bedenini ve saldırganların onu öldürmek için kullandıkları arbaleti buldu.
Rusya Soruşturma Komitesi, resmi internet sitesinde olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Olay Rus medyasına yansırken, bir şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.

Arbalet hakkında; Tatar yayı olarak da biliniyor. Kundaklı yay, ergonomik bir tahta gövdeye eklenmiş yaydan oluşan bir uzak mesafe silahıdır. Çalışma prensibi, yayı gergin tutan tetiğin çekilmesiyle tahta gövdenin (kundak) üzerinde bulunan okun ileri fırlatılmasıdır. Menzili kısadır. En büyük özelliği kısa okları ve enerjisi sayesinde bütün parça levha zırhları bile çok iyi delmesidir.

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