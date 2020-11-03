İzmir depreminde ölen 3 kişilik Küçükyumuk ailesi son vedada ayrıldı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 17 bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı oldu. Depremde yıkılan apartmanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının 2’nci gününde ekipler, 3 kişilik Küçükyumuk ailesinin cansız bedenlerine ulaştı.