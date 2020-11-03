İzmir depreminde ölen 3 kişilik Küçükyumuk ailesi son vedada ayrıldı
İZMİR'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler toprağa verilirken büyük acı Türkiye'nin kalbindeki yerini koruyor. Hayatını kaybeden ailelerden olan Küçükyumuk ailesi son yolculuğuna uğurlandı. Geriye kalan mutlu aile tablosu içleri parçaladı.
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 17 bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı oldu. Depremde yıkılan apartmanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının 2’nci gününde ekipler, 3 kişilik Küçükyumuk ailesinin cansız bedenlerine ulaştı.
Aydın'a götürüldüler: 52 saat sonra enkaz altından çıkartılan Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri bugün memleketleri olan Aydın'ın Efeler ilçesine götürüldü.
Cenazeler, Mert Küçükyumuk'un baba evine geldiğinde gözyaşları sel oldu.
Çok sayıda vatandaş katıldı: Cenazeler, helallik alındıktan sonra öğlen Bey Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Mert Küçükyumuk'un babası Aydın Küçükyumuk, annesi Seher Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk'ın babası Abdurahman Savran ve annesi Seher Savran ile çok sayıda vatandaş katıldı.