Libya'da ateşkes sonrası ilerleme mekanizmaları çalışmaları başlatılıyor

LİBYAda 5+5 askeri komite toplantılarının birinci gün görüşmeleri sonucu ortak kontrol merkezleri ve alt komiteler kurularak ateşkesin sağlanması için çalışmaların başlamasına karar verildi.

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Libya'dan son dakika açıklaması geldi. Libya'da 5+5 askeri komite toplantılarının birinci gün görüşmeleri sonucu ortak kontrol merkezleri ve alt komiteler kurularak ateşkesin sağlanması için çalışmaların başlamasına karar verildi.

5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantıları dün başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2-4 Kasım tarihlerini kapsayan 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantıları, BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın katılımıyla ülkenin güneybatısındaki Gadamis kentinde başladı.

5'er temsilci

Askeri komite toplantılarına, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden 5'er askeri temsilci katılıyor.

Gadamis'teki toplantının, Libya içinde düzenlenen ilk 5+5 askeri komite toplantısı olma özelliği taşıyor.

Cenevre'de ateşkes imzalanmıştı

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen askeri komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını bildirmişti.