Viyana'da saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli oldu! Makedonya uyruklu çıktı

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısında masum insanların kanı döküldü. Ülkenin İçişleri Bakanı Karl Nehammer, etkisiz hale getirilen teröristin 20 yaşında ve Makedonya uyruklu olduğunu paylaştı.

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Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana’da 4 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında emniyet güçleri tarafından öldürülen teröristin kimliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teröristin DEAŞ yanlısı olduğunu belirten Nehammer, "Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist, Kuzey Makedonyalı, 20 yaşında bir erkek. Saldırgan, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye gitme girişiminde bulunduğu için daha önce tutuklanmış" diye konuştu.

Nehammet, "25 Nisan 2019'da 22 ay hapis cezasına çarptırılmış. Geçen aralıkta şartlı olarak serbest bırakılmış." ifadesini kullandı.

17 evde arama ve çok sayıda gözaltı

Nehammer, teröriste yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Viyana ve Sankt Pölten şehrinde yaklaşık 17 evde arama yapıldığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Sahte patlayıcı kuşanmış: Teröristin üzerinde uzun namlulu bir silahın yanı sıra bir tabanca ve bir de pala bulunduğunu ifade eden Nehammer, şahsın sahte bir patlayıcı düzeneğini kıyafetine monte ettiği bilgisini paylaştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da terör saldırısına yönelik düzenlediği basın toplantısında, saldırının Avrupa'nın temel değerlerine, demokrasi ve yaşam modeline olan nefretin yansıması olduğunu vurguladı.

Başbakan Kurz, temel hak ve özgürlüklerin her şekilde korunacağını belirterek, teröristlerin toplumu bölmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi. Saldırıda 4 masum sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Kurz, çoğu ağır 14 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü, yaralılar arasında bir de polis memurunun bulunduğunu ifade etti.

"Bu, Müslüman ve Hıristiyanlar arasında bir çatışma değil"

Başbakan Kurz, "Bizim düşmanımız aşırılık ve teröristlerdir. Bu, Müslüman ve Hıristiyanlar arasında bir çatışma değil, medeniyetle barbarlık arasındaki bir kavgadır." dedi.