Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın 521 lira oldu

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 521 liraya yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.Abone ol
Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın, haftanın ikinci işlem gününde düşüşle başlamasının ardından 521 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 852 lira, Cumhuriyet altını da 3.399 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1901 dolar seviyesinde bulunuyor.
Aşı haberleri altının ons fiyatını baskılıyor
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.