Atletico Madrid'ten transfer sürprizi! Kondogbia 4 yıllık imzaladı

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Valencia'dan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer sezonu bitmesine rağmen Atletico, La Liga yönetiminden özel izin alarak Fransız orta sahayı transfer etti.

Atletico Madrid, transferin son gününde orta sahada oynayan Thomas Partey'i Arsenal'e satmıştı. Geoffrey Kondogbia ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Atletico, transferi böyle duyurdu:

🔴⚪ ¡ #BienvenidoKondogbia !



✅ Geoffrey Kondogbia superó el reconocimiento médico realizado en la @ClinicaNavarra antes de firmar el contrato que le convierte en jugador rojiblanco 💪🏼



🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/Dp9JZR4qJD