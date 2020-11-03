Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi koronavirüse yakalandı

DENİZLİ'de Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.Abone ol
Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Gemi, “Yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 testimin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Sağlık durumum gayet iyi fakat tedbir amaçlı 10 günlük karantina sürecinde olacağım. Karantina sürecinden sonra tekrar sizlere en güzel hizmetleri sunmak üzere görevimin başındayım. Sağlıcakla kalmanız dileklerimle, saygılarımı sunarım” dedi.