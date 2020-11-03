BIST 1.135
DOLAR 8,53
EURO 9,99
ALTIN 521,27
HABER /  YEREL

Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi koronavirüse yakalandı

DENİZLİ'de Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Abone ol

Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Gemi, “Yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 testimin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Sağlık durumum gayet iyi fakat tedbir amaçlı 10 günlük karantina sürecinde olacağım. Karantina sürecinden sonra tekrar sizlere en güzel hizmetleri sunmak üzere görevimin başındayım. Sağlıcakla kalmanız dileklerimle, saygılarımı sunarım” dedi.

İlgili Haberler
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı koronavirüse yakalandı AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak koronavirüse yakalandı MHP'li Nurullah Sazak koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kahramanmaraş'ın Belediye Başkanı Hayrettin Güngör koronavirüse yakalandı
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de enkazdan kurtarılan Ayda isteyince telefonlar kilitlendi! Sipariş yağdı
İzmir'de 58 saat sonra enkazdan kurtarılan İdil Şirin ve annesi koronavirüse yakalandı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan sert sözler: Yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım
Mersin'de aile katliamı! Eşini, baldızını ve kaynanasını öldürdü
Bahçeli: Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir depremi tepkisi: Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diyor
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'nın ırkçı partisi lideri Le Pen: Milli Görüş faaliyetleri sonlandırılsın
İzmir depremi! Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 can daha kurtarıldı
Tsunami olmuştu! İzmir depreminden önce denizde girdap iddiası
İran'da koronavirüs hızla yayılıyor! Vaka sayısı on binlere dayandı
Samsun'da yol çalışması sırasında bulundu! Görenler şok oldu
Danilo Zanna'nın restoranı var mı Danilo Şef'in restoranı nerede?
Yorumlar