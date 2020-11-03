İzmir'de 58 saat sonra enkazdan kurtarılan İdil Şirin ve annesi koronavirüse yakalandı!

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde depremin ardından çöken Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin ve annesinin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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İzmir’in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6'lık depremde 14 yaşındaki İdil Şirin, enkazın altından 58 saat sonra çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden İdil Şirin'in ikizi İpek Şirin'in ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bakan Yardımcısı Güven açıkladı

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda Güven, dün enkazdan çıkarılan Elif Perinçek (3) ve İdil Şirin´in (14) sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Yardımcısı Güven şunları söyledi:

Geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet diliyorum. Biz, dün ve bugün kurtarılan 3 çocuğumuzun durumunu öğrenmek için hastaneye geldik. İdil kızımızın durumu iyi. Kendisi Covid pozitif. Bunun tedavisini görüyor. İdil’in annesi de Covid pozitif. Onun dışında bir sıkıntısı yok görünüyor.

Elif kızımızı da ziyaret ettik. Annesi ve kardeşleriyle beraberdi. Onun da durumu iyi. Onun da bir sıkıntısı yok. Durumları yakından takip ediliyor. En son biraz önce kurtarılan Ayda bebeğimiz biraz önce hastaneye girişi yapıldı. Genel sağlık durumu iyi görünüyor. Şuuru açık ve konuşabiliyor.

Hayati fonksiyonlarında da bir problem yok. Doktorlarımız gerekli işlemleri yapıyorlar. Ayda'nın tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar doktorlarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor.

Kendisi kurtuldu kardeşi İpek can verdi

6.6’lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı.

İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.