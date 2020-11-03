Kılıçdaroğlu'ndan İzmir depremi tepkisi: Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grup Toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. İzmir depremiyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Çocuk kurtuldu' diyoruz, hepimiz bayram yapıyoruz. Peki arkadaşlar, deprem öncesi neden önlem alınmıyor?" diye sordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bugün bir gazetemiz başlığı 'İktidarıyla muhalefetiyle bilimin sesine kulak tıkayan Türkiye." bilgisini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Biz ne zaman tıkadık? İktidar tıkıyor. 'Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir' diyor." tepkisini gösterdi.

"Deprem vergisi nereye gitti?' diyorum, kıyamet kopuyor." diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ya sonra ne yapıyoruz?"

Depremde hayatını kaybedenlerin partileri hiç önemli değil. Arkalarından Fatiha okuyoruz, gözyaşı döküyoruz. 'İnşallah bir daha olmaz' diye dualar ediyoruz. Ya sonra ne yapıyoruz? Değişen hiçbir şey yok.

"Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir' diyor"

'Çocuk kurtuldu' diyoruz, hepimiz bayram yapıyoruz. Peki arkadaşlar, deprem öncesi neden önlem alınmıyor? Allah bize akıl vermiş, aklımızı kullanacağız. Bilim adamları çaba harcıyor. Bugün bir gazetemiz başlığı 'İktidarıyla muhalefetiyle bilimin sesine kulak tıkayan Türkiye.' Biz ne zaman tıkadık? İktidar tıkıyor. 'Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir' diyor. Anne baba mı değerli, onun aldığı bina mı değerli?

CHP'nin deprem raporu

Deprem konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en nitelikli, en kaliteli raporu hazırlayıp hükümete sunan tek bir parti var, o partinin de adı CHP. 1999 depreminden sonra İstanbul Milletvekilimiz Ersin Arıoğlu, Türkiye ve Japonya'dan yetkin insanlar ile deprem raporu hazırladı.Sayın Deniz Baykal raporun çok iyi olduğunu gördüğü için hükümetin bu raporu bilmesi lazım, sayın başbakana bunu anlatın dedi.

Dönemin Başbakanı da Recep Tayyip Erdoğan. Ama diyor ki Sayın Baykal, ‘Bu raporu verirken bunu kamuoyuyla paylaşmayın, bu CHP'nin raporu olarak algılanmasın, çünkü deprem siyaset alanı değil. Depreme karşı önlem almak lazım, destek vermemiz lazım. 'Bu raporun öngördüğü kanunların Meclis'ten çıkması için desteğe hazırız' deyin’ diyor. Ne zaman? Kasım 2005

"Erdoğan'a sunulan rapor 3 bölümden oluşuyor"

Sayın Baykal'ın önerisi üzerine Sayın Ersin Arıoğlu ve ekibi Başbakanlık müsteşarına telefon ediyor. Sayın Başbakan'a deprem konusunda uluslararası önemli bir raporun hazırlandığı, bilgi vermek istediklerini ifade ederler. Ömer Dinçer, 'Sayın Başbakan yoğun ama size 20 dakika ayırabilir' diyor. Erdoğan'a sunulan rapor 3 bölümden oluşuyor.

Erdoğan ilgili bakanları davet eder. 20 dakika ayırması gereken rapora 3.5 saat ayırır. Raporun ne kadar önemli olduğunun bilinmesi lazım.

"Ey Erdoğan biz raporu sunduk sen bir şey yapmadın"

Biz bu güne kadar ‘Ey Erdoğan biz raporu sunduk sen bir şey yapmadın’ demedik. Dönemin Başbakanı Erdoğan'a bu rapor sunuldu, İstanbul Valiliği'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de gönderildi. O rapor raflarda tozlandı.

Nereye gitti bu para?

Para yok mu? Para var. Özel İletişim Vergisi. Çıktığı tarihten bu yılın eylül ayına kadar toplanan para 35 milyar dolar. Siz bununla deprem riskini en azına indirebilirsiniz. 'Deprem vergisi nereye gitti?' diyorum, kıyamet kopuyor. 'Harcanması gereken yere harcandı' diyor Erdoğan. Bana hesap vermeyeceksin sen, millete hesabını vereceksin. Dünyanın en mükemmel raporunu sundular sana, 3.5 saat dinledin. Nereye gitti bu para? Suriyelilere para çok, 50 milyar dolar harcandı.