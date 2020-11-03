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Edirne'de 500 kilo ele geçirildi! 100 bin TL ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan minibüste yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 500 kilo kaçak midye ele geçirildi. Midye kaçakçılığı yapan şüpheliye 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarat çalışması sonrası durdurdukları minibüste yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 500 kilo kaçak midye ele geçirdi. Midyelere el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. Midye kaçakçılığı yapan şüpheli, hakkında 100 bin TL idari para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı. Aracı ise trafikten menedildi.

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