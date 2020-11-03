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İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 189'a ulaştı İçişleri Bakanlığı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. 

Açıklamada, söz konusu teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiği kaydedildi. 

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