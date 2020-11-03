İstanbul'da Özbek kadını evde rehin alıp tecavüz ettiler! Evi polis bastı

GÜNGÖREN'de, Özbekistan uyruklu kadın polis ekiplerini arayarak bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve evde rehin alındığını söyledi. Polis ekipleri gittiği adreste kadını kurtardı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

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Tüyler ürperten olay dün akşam saatlerinde Güven Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Lobar O., isimli Özbek kadın, polis ihbar hattını arayarak, "Bana tecavüz ettiler, eve kilitlediler gelin beni kurtarın" dedi. Bunun üzerine Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese gitti.

Evdeki iki kadın gözaltına alındı

Polis ekipleri, uzun süre kapının açılmaması üzerine içeride bulunan kişileri kapıyı açmaları için ikna etmeye çalıştı. Kapının açılmasıyla içeri giren polisler, Şehnaz A., ve Gülbahar H., isminde iki kadını gözaltına aldı. Tecavüze uğradığını iddia eden Lobar O. rehin tutulduğu odadan çıkartıldı.

Tecavüz edip kaçtı, kadınlar da beni kilitledi

Gözaltına alınan Şehnaz A., ve Gülbahar H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Lobar O., darp raporu almak üzere hastaneye götürüldü. Lobar O. ilk ifadesinde, "Alısher K. yemek daveti için beni eve çağırdı. Ardından bana tecavüz edip kaçtı. Şehnaz A. ve Gülbahar H. ise beni odaya kilitledi. Ben de bir yolunu bulup polise haber verdim" dediği öğrenildi.

Tecavüzcü kaçtı ama kurtulamadı

Güngören Asayiş Büro Amirliği Ekipleri Alısher K.'nin yakalaması için çalışma başlattı. Kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, Alısher K.'yı yakaladı. Polis merkezine getirilen üç kişinin sorgusu sürüyor.