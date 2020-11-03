Merkez Bankası'ndan swap hamlesi! Faizi yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 11.75'ten yüzde 13.25'e yükseltti. TCMB swap faizini 9 Ekim'de yüzde 10.25'ten 11.75'e yükseltmişti.

Dolar/TL kuru sıkılaştırma öncesi 8.45 seviyelerindeyken, karar sonrasında 8.43 civarına geriledi.

Açık swap pozisyonları

Haftalık açık swap pozisyonlarının toplamı 9.7 milyar dolarken, 2.5 milyar dolar da altın pozisyonu bulunuyor.

Üst üste üçüncü sıkılaştırma adımı

Geçtiğimiz hafta cuma günü ve dünün ardından Merkez Bankası, üst üste üçüncü günde de sıkılaştırma adımı attı. Bugün yapılan düzenlemeyle döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi. Böylece, sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılarak para politikasında sıkılaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi.