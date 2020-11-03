Enflasyon rakamları açıklandı! Ekim ayında enflasyon yüzde 2.13 arttı

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Ekim ayında da yüksek geldi... TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon Ekimde yüzde 2.13 artarken, yıllık bazda yüzde 11.89 oldu.

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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,89, aylık yüzde 2,13 arttı. Beklentiler aylık yüzde 2.10, yıllıkta ise 11.86 düzeyindeydi.

TÜFE'de 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.