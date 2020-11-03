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Yeni koronavirüs tedbiri! Bilecik Bozüyük'te 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Öte yandan 15 yaş altındaki çocukların pazar alanına girmeleri de yasaklandı.

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Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, ilçedeki vaka artışları karşısında vatandaşları koruma adına çalışma başlattıklarını söyledi. 

Bazı kısıtlamalara karar verdiklerini ifade eden Yaman, şunları aktardı:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bunun dışında kalan zamanlarda söz konusu vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Acil sağlık durumları, tedavi ihtiyacı, çalışma ve diğer zorunlu durumları bulunan vatandaşlarımız bu yasaktan muaf olacak. Ayrıca ilçede bulunan kapalı pazarımız haftanın her günü açık olacak, içeride 300 kişiden fazla vatandaş bulunamayacak."

15 yaş altına da yasak geldi

Kaymakam Yaman, 15 yaş altındaki çocukların pazar alanına giremeyeceğini de sözlerine ekledi. 

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