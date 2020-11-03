Almanya'da rezalet! Sokağa PKK'lı teröristlerin ismi verildi

Gün geçmiyor ki Avrupa ülkelerinde terör örgütleri ile ilgili yeni bir skandal yaşanmasın. Bu seferki rezaletin adresi Almanya... Dresden kentinde 4 sokağın adı değiştirilerek Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ismi verildi.

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Türkiye, sınırlarındaki teröristlerle mücadele ederken, yurt dışında da terör örgütü sempatizanları da Türkiye aleyhine çalışmalar yürütüyor.

Avrupa kentlerinde çalışmalar yürüten terör destekçilerine, Avrupa ülkeleri de destek veriyor.

Örgüt sempatizanlarının en çok bulunduğu iki ülke ise Fransa ve Almanya.

PKK'lıların ismi sokağa verildi

Almanya'nın Dresden kentinde 4 sokağın ismi değiştirilerek Suriye'nin kuzeyinde öldürülen PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.

Sokağa verilen isimler ise, "Bager Nûjiyan, Arîn Mîrkan, Avesta Xabûr ve Hêlîn Qereçox" oldu.