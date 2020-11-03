Tarikat ve cemaatler İzmir'deki deprem bölgesinde neden yok! Cübbeliler, Menziller, Nakşiler

İZMİR'de 100 kişinin öldüğü deprem sonrası tüm Türkiye yardıma koştu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise, deprem bölgesinde neden tarikat ve cemaatlerin bulunmadığını sorguladı.

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İzmir depreminin ardından bir çok STK yardıma koştu. Kimi arama kurtarma çalışmalarına katıldı kimi gıda ve erzak yardımı yaptı kimi vatandaşa moral vermek için çabaladı çabalıyor. Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, İzmir’de yaşanan deprem bölgesinde neden tarikat ve cemaatlerin bulunmadığını sorguladı.

Cemaat ve tarikatlar için “HAYIR hasenat işlerinde en önde koşması gereken yapılar değil midir bunlar?” diye soran Ahmet Hakan şunları yazdı:

Biz neden bunları siyaset peşinde, kadro peşinde, kadınlara akıllar verme peşinde, cinsellik ölçüleri koyma peşinde koşarlarken görüyoruz da... Deprem bölgesinde göremiyoruz?

- Neden İzmir’de değiller Cübbeliler, Menziller, Nakşiler?

- Neden koşturmuyorlar ahaliye yardım için?

- Neden bir çorbacık dağıtıp “Allah razı olsun” dedirtmiyorlar?

- Neden bir derde merhem olmayı düşünmüyorlar?

- Neden herkese “Helal olsun adamlara” dedirtmiyorlar?

Neden? Neden? Neden?

Tarikatçılık ya da cemaatçilik...

Milletten paralar toplayıp koca koca binalar dikmek midir? Holdingler kurup parayla oynamak mıdır? Müritleri devlet kadrolarına yerleştirmek için çırpınmak mıdır?

Ondan sonra da sorarlar: Sen niye bu tarikatlara falan mesafelisin diye...