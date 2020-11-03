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5 ilde FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyon

 BALIKESİR merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı. 

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital dokümanlarda, Balıkesir Polis Akademisinden ilişiği kesilen ve mahrem imamlar ile irtibatları bulunan kişilerin olduğunu tespit etti.

Çalışmaların genişletilmesiyle, 4 hukuk öğrencisi, 2 tıp fakültesi öğrencisi, 1 kamu yönetimi mezunu, 1 mühendislik fakültesi öğretim görevlisi, 1 mühendislik fakültesinde öğrenci, 1 sosyal bilimler fakültesi öğrencisi, 1 psikoloji ve işletme bölümü öğrencisi, 1 üniversitede büro elemanı, 1 özel şirket çalışanı, 2 SGK kaydı bulunmayan ve Balıkesir'de yaşayan olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı. 

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