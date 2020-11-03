Venezüella, Türkiye ile birlikte 3 ülkeye daha ticari uçuşları başlatıyor

VENEZÜELLA, koronavirüs salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında mart ayında durdurulan ticari uçuşların Türkiye ile birlikte 3 ülkeye daha yeniden başlatılması kararı verdi.

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Venezüella Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü'nden (INAC) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan ticari uçuşların yalnızca Türkiye, Meksika, İran ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ve bu ülkelere giden uçuşlar için yeniden başlayacağı belirtildi.

'Kardeş ülkeler' nitelendirmesi

Açıklamada, "Uluslararası uçuşların durdurulmasından kardeş ülkeler Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve İran hariç tutulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Ülkede 12 Kasım'a kadar devam edecek olan kısıtlamaya, Birleşmiş Milletler'in (BM) yetkilendirdiği uçuşların, insani yardım uçuşlarının, teknik inişlerin, kargo ve tahliye uçuşlarının dahil edilmediği belirtildi.