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Rızabey Apartmanı'ndan acı haber!Arefe Yücel ve torunlarının cansız bedenine ulaşıldı

İZMİR'deki depremin ardından saatler ilerledikçe acı haberler de art arda gelmeye başladı. Bayraklı Manavkuyu'daki Rızabey Apartmanı enkazında bulunan aynı aileden 5 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.

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İzmir'deki deprem faciasının ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında zaman ilerledikçe acı haberler de peş peşe gelmeye başladı.

Depremde yıkılan Rızabey apartmanı enkazında aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi. Deniz Yücel ve Nilay Yücel’in çoçukları Lena (4), Diren (3), Feda (10) ve Vera (6) ile babaanneleri Arefe Yücel’in (60) cansız bedenlerine ulaşan ekipler enkazdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Önceki günlerde enkaz başından ayrılmayan anne Nilay Yücel’in, çocuklarından birine ait bebeği elinden bir an olsun bırakmaması yürekleri sızlatmıştı. 

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