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Fransa Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Ülkü Ocakları’nın kapatılması için harekete geçileceğini duyurdu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘Bozkurtlar’ hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları’nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.

Fransız mallarına boykot çağrısı
Türkiye'ye siyasi akıllar vermeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Erdoğan, Fransız mallarının boykot edilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

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