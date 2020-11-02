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ABD'de 2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketinin bu yılki tahmini de Trump

Anadolu Ajansı

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için 2016'da Donald Trump'ın zaferini tahmin eden Trafalgar Grup isimli anket şirketi, Trump'ın yine önemli eyaletlerde önde olduğunu açıkladı. 

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ABD'de yakın dönemin en kritik başkanlık seçimlerinin başlamasına saatler kala gözler anketlere ve bu anketlerin güvenilirliğine çevrildi. 

2016'da tüm anket şirketleri dönemin Demokrat aday Hillary Clinton'ın zaferine kesin gözüyle bakarken Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanacağını söyleyen ve tahmini tutan Trafalgar Grubu, 2020 seçileri için yeni bir anket yayımladı. 

Ankette; yapılan genel anketlerin aksine Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde önde olduğu vurgulanarak seçimlerden zaferle çıkma şansının olduğu belirtildi.

Trafalgar anketine göre; Trump, Florida'da 2.7, Pennsylvania'da 0.8, Michigan'da 2.5, Kuzey Carolina'da 2.1 ve Arizona'da 2.5 puan önünde görünüyor.

Öte yandan; Trafalgar, diğer iki önemli eyalet olan Wisconsin'de 1.3 puan ve Minnesota'da 3.2 puan olmak üzere Joe Biden'ın Trump'ın önünde göründüğünü belirtti.

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