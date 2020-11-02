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Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban koronavirüse yenildi

Yeşilçam'ın 'garson' rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çoban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Çoban'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

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