BIST 1.134
DOLAR 8,43
EURO 9,81
ALTIN 512,93
HABER /  SPOR
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Zlatan Ibrahimovic'ten milli takıma dönüş sinyali

Anadolu Ajansı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, emekliye ayrıldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.

Abone ol

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İsveç Milli Takımı'nda forma giydiği dönemlerden fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, "Beni bu formayla görmeyeli uzun zaman oldu" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla gösterdiği performansla ikinci baharını yaşayan Ibrahimovic, İtalya temsilcisiyle ligde çıktığı 4 maçta 7 kez ağları sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) İsveç forması giymesinin ardından emeklilik kararı alan Ibrahimovic, milli takımda 116 karşılaşmada 62 kez ağları sarsarak ülkesinin en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (2 Kasım Pazartesi)
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Koronavirüs tedavisi görüyordu
Almanya'nın koronavirüs aşısı bağışıklık tepkisini tetikliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı
Fransa Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsün bir mutasyonu salgını daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir
İzmir'deki depremde anne ve babasını kaybeden genç: Bir ben kaldım
Azerbaycanlı Halilov Sovyet yapımı aracının bagajında avladığı balıkları satıyor
Afyonkarahisar'da çift sır oldu! 9 gündür yoklar başkentten gelen ekip arıyor
Afyonkarahisar'da çift sır oldu! 9 gündür yoklar başkentten gelen ekip arıyor
10 Kasım tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?
Yorumlar