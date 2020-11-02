Afyonkarahisar'da çift sır oldu! 9 gündür yoklar başkentten gelen ekip arıyor

AFYONKARAHİSAR'da karı koca kayıplara karıştı. En son 9 gün önce görülen çiftin otomobilleri de anahtarı kontak üzerinde bulundu. Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftini başkentten gelen dalgıç ekibi aramaya başladı.

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Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet-Zeliha Uysal çiftinden haber alamayan yakınları, 28 Ekim akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen ekipler, inceleme başlattı. Kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan eve giren ekipler, Uysal çiftine ait cep telefonlarını buldu.

Yapılan araştırmalar sonunda Cevdet-Zeliha Uysal çiftinin en son 25 Ekim Pazar günü görüldüğü tespit edildi. Çiftin bulunması için çalışma başlatıldı. Ancak sonuç alınamadı. Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde garajda bulundu.

9 gündür izlerine rastlanılamayan çift için köy yakınındaki gölette arama yapılmasına karar verildi. Ankara'dan gelen dalgıç polis ekibi, gölette arama başlattı.