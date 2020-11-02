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Mehmet Metiner'den Gelecek Partili eski YÖK Başkanı Özcan'a 'müptezel' cevabı

Eski YÖK Başkanı ve Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan, "AK Parti'ye oy vereceğim" diyen seçmene hakaret etti. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, "Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya, işte orası acıtıyor yüreğimizi..." karşılığını verdi.

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Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı ve eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan sosyal medya hesabından AK Parti seçmenine yönelik “Aziz Nesin” göndermesiyle 'aptal' dedi. Mehmet Metiner Özcan'ın bu paylaşımını adeta topa tuttu. 

Yusuf Ziya Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İçinde bulunduğumuz ekonomik çöküşü bütün öfkesi ile eleştiren bazı vatandaşlar, seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusun Recep Tayyip Erdoğan deyince Aziz Nesin'e fazla mı kızdık diye düşünüyorum. Garip bir seçmen grubu. Ah eğitim ah, sen iyi olsaydın bunlar olur muydu hiç?" ifadelerini kullandı.

Metiner'den 'müptezel' cevabı geldi

Eski AK Parti milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner ise Gelecek Partili Özcan'a çok sert tepki gösterdi.  Mehmet Metiner, Özcan için "Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya, işte orası acıtıyor yüreğimizi..." dedi.

Metiner, Özcan hakkında "Beş para etmezin tekisin... Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya, işte orası acıtıyor yüreğimizi...Bizler gece gündüz ölüme meydan okurcasına mücadele ederken sizin gibilere makam bahşedildi. Şimdi kalkıp şarlıyorsun kifayetsiz ihanetçi..." diye yazdı.

'Makamla tuttuklarımız yarın aynısını yaparlarsa...'

AK Partili Metiner, konuyla bir sonraki paylaşımında ise partisine ve iktidara yönelik eleştiride bulunup endişesini dile getirdi. Metiner isim vermeden "Onca ihanetlerine rağmen “sırf başka yere geçmesinler!” diye makamlarla ve ünvanlarla tuttuklarımız yarın aynısını yaparlarsa hayıflanmaya hakkımız olmaz. Bugünkü hainler gözdelerimizdi" diye yazdı.

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