BIST 1.139
DOLAR 8,44
EURO 9,83
ALTIN 513,13
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

İlham Aliyev, Binali Yıldırım ve beraberindeki TBMM heyetini kabul etti

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Binali Yıldırım ve beraberindeki TBMM heyeti ile görüştü.

Abone ol

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, ziyaret için teşekkür ederek bunun Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının bir başka tezahürü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur" sözlerini hatırlatan Aliyev, bu dönemde iki ülke arasındaki birliğin daha da güçlendiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın bir vatan savaşı yürüttüğünü ve topraklarını işgalden kurtardığını bildiren Aliyev, bugün de işgalden kurtarılan yeni köylerle ilgili bilgi verileceğini aktardı.

"İşgalcileri kovacağız'' 

Aliyev, "İnşallah sonuna kadar bu haklı davamızı sürdüreceğiz, işgalcileri topraklarımızdan kovacağız." dedi.

Binali Yıldırım, Türkiye olarak haklı mücadelesinde en başından beri Azerbaycan'ın yanında olduklarını, "bir millet, iki devlet" ilkesini sürdürdüklerini kaydetti.

"Kahramanlık destanı yazılıyor''

Yıldırım, "Dağlık Karabağ konusunda yerden göğe kadar haklı olduğunuzu biliyoruz. Çünkü bu savaşta Azerbaycan kendi topraklarını işgalcilerden temizliyor. Azerbaycan, gece gündüz müthiş bir vatanseverlik örneği sergileyerek kahramanlık destanları yazıyor." diye konuştu.

Görüşmede Yıldırım'ın yanı sıra TBMM Başkanvekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Akar, TSK'daki hasar tespit çalışmalarında son durumu açıkladı
Son dakika Azerbaycan, 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
CHP yönetimini topa tutan Muharrem İnce'den olay çıkış: Yollarım ayrılır
Gizem İleri, enkaz altında geçen 9 saati anlattı: Bizim üzerimize duvar düştü
İzmir'de deprem yardımlarını satmaya çalışan şahıs tutuklandı
Berat Albayrak: İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak açıkladı: RTÜK'e en çok diziler şikayet edildi
Mehmet Şef'in eline ne oldu sol elini neden göstermiyor hikayesi başka çıktı
Muhtar tilki yavrusu sandı! Mersin'de Brezilya'nın kabusu vampir yarasa korkusu
Amerikalı oyuncu Eddie Hassel öldürüldü
Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı! Hollanda’da metroda inanılmaz kaza
Kasım ayı 2022 engelli maaşları ne zaman ayın kaçında yatar?
Yorumlar