Koronavirüs tedbiri! Bilecik Pazaryeri'nde ev ziyaretleri ve spor faaliyetleri yasaklandı

Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken yeni kararlar da art arda alınıyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde de ev ziyaretleri ve spor faaliyetleri yasaklandı.

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BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında ev ve taziye ziyaretleri ile açık ve kapalı alanlarda takım halinde yapılan spor faaliyetleri yasaklandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçede pozitif vakaların artması üzerine yeni kararlar alındı. Ev ve taziye ziyaretlerinin ikinci bir karara kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Pazaryeri ilçesi mülki sınırları içerisinde vatandaşlarımızın birbirlerine hane ve taziye ziyareti yapmaları ile halı saha ve okul bahçeleri ile parklar dahil olmak üzere tüm açık ve kapalı alanlarda futbol ve diğer takım sporları oyunlarının oynanması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır. Kararlara uymayanlar veya kararlara mukavemet edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 ve 284'üncü ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32'nci maddesi gereğince adli ve idari işlem yapılmasına karar verilmiştir" denildi.