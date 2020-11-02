CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına yalanlama

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İzmir'de kurulan AFAD çadırlarının kullanılabilmesi için vatandaşların evlerinde oluşan hasarı belgelemesi gerektiğini iddia etti. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bu iddiayı yalanladı.

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İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından mağdur vatandaşlar için bölgede AFAD tarafından çadırlar kuruldu. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke yaptığı açıklamada, "AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor" iddialarına yer verdi.

Böke'nin bu iddiaları tepki çekerken, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi"

Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Aaah ah enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi" dedi.