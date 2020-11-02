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Eskişehir'de polis takibe aldı! Gerçek ortaya çıkınca şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de şüphe üzerine takip edilen otomobilin plakasının yanlış basıldığının ortaya çıkması, araç sahibini de şaşkına çevirdi.

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Polis ekipleri, dün gece saat 23.00 sıralarında Yenibağlar mahallesinde trafik kayıt sisteminde gri renkli sedan araçta takılı olması gereken 41 ABG 307 numaralı plakanın, siyah renkli sedan araçta takılı olduğunu tespit edince ikiz plaka şüphesi üzerine aracı takibe aldı.

Daha sonra İsmet İnönü 1 caddesi yakınların park halinde bulunan ve içinde sürücüsü olmayan 41 ABG 307 plakalı aracın camında yazılı olan şase numarası üzerinden yapılan sorgulama sonucu, araçta 41 AGB 307 numaralı plakasının olması gerektiği belirlendi.


Araç sahibi de duruma şaşırdı
Polis, uzun bir bekleyişin ardından araç sahibine ulaştı. Gelen araç sahibi, otomobili 27 Ekim 2020 tarihinde satın aldığını ve tescillettiğini belirterek belgelerini polis ekiplerine verdi. Dört gün önce tescil işlemlerinin yapıldığını ve Kocaeli Derince Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda plaka işlemlerinin yapıldığını belirten araç sahibi, otomobilin ruhsatını çıkartınca belge ve plakanın uyuşmadığını görünce şaşkına döndü. Motor şase ile camdaki şase numaralarını karşılaştıran ekipler, sorunun plakanın basımıyla alakalı olduğunu anladı. Ruhsatta 41 AGB 307 yazan plakanın, 41 ABG 307 olarak basıldığını ortayı çıkınca araç sahibi, dikkatsizliği sebebi ile ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Karakoluna götürüldü, aracın plakaları da söküldü.

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