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Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan genç kız, çeyizi için hazırladığı battaniyeyi, üzerine, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş, umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım" notuyla İzmir'deki depremzedelere gönderdi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere destek olmak için yardımda bulunuyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Gözde isimli genç kız, çeyizi için hazırladığı battaniyeyi İzmir'e, telefon numarasını da yazarak, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım" notuyla gönderdi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, genç kızın notunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Güzel Uzunköprü'mün güzel yürekli insanları. İzmir'e gönderilmek üzere gelen yardımlar içinden çıkan notlardan sadece bir tanesi. Çeyizindeki battaniye ve yastıkları İzmirli depremzedelere gönderen Gözde, duaları İzmirliler için olan Uzunköprülüler beni duygulandırdığı gibi, gururlandırdı da. Bugün bir kez daha Uzunköprülü olmaktan ve Uzunköprülülere hizmet etmekten gurur duydum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepimizi üzüntüye boğan İzmir depremi sonrası bölgeye gönderilmek üzere yardım çağrımıza katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimle" dedi.

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