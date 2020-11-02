Bursa'da uzun yıllar hizmet vermişti! Koronavirüse yenik düştü

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, ilde görev yapan Uzm. Dr. Erol Bahçe'nin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz imzasıyla yapılan açıklamada, "Uzun yıllar ilimizde sağlık hizmeti veren Uzm. Dr. Erol Bahçe'yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Bursa Devlet Hastanemizde Dahiliye Uzmanı olarak görev yaparken, 2004 yılında emekliye ayrılan Dr. Bahçe'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" denildi.