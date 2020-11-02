BIST 1.138
DOLAR 8,43
EURO 9,82
ALTIN 511,84
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Bursa'da uzun yıllar hizmet vermişti! Koronavirüse yenik düştü

Demirören Haber Ajansı

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, ilde görev yapan Uzm. Dr. Erol Bahçe'nin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abone ol

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz imzasıyla yapılan açıklamada, "Uzun yıllar ilimizde sağlık hizmeti veren Uzm. Dr. Erol Bahçe'yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Bursa Devlet Hastanemizde Dahiliye Uzmanı olarak görev yaparken, 2004 yılında emekliye ayrılan Dr. Bahçe'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasından kaçış başladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de deprem yardımlarını satmaya çalışan şahıs tutuklandı
Berat Albayrak: İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İzmir depremi açıklaması
AK Partili Vekil Çamlı'dan Türkan Şoray ve röportajını haberleştiren medyaya sert sözler
Koronavirüs nedeniyle ölen Burhan Kuzu toprağa verildi! Cenazeye Erdoğan da katıldı
Konya'da yaşlı adamın kafasını ve cinsel organını kesti! Vahşetin gerekçesi şok etti
ÖNCEKİ HABERLER
Kısa çalışma ödeneği ödeme günleri Kasım ayı ne zaman?
Samsun'da aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken İzmir'de koronavirüs uyarısı
Eskişehir'de polis takibe aldı! Gerçek ortaya çıkınca şaşkına döndü
UMKE başvuru şartları 2020 başvuru formu nasıl doldurulur?
10 Kasım tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?
Yorumlar