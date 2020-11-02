BIST 1.142
DOLAR 8,38
EURO 9,76
ALTIN 508,21
HABER /  YEREL

Sakarya'da feci olay! Aidat zammı nedeniyle site yöneticisini ayaklarından vurdu

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, Burak Y. aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu. Polis şimdi kaçan şüpheliyi arıyor.

Abone ol

Sakarya'da öğle saatlerinde Burak Y., aidata yapılan zam nedeniyle site yöneticisi Ferdi B. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Burak Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ferdi B.’yi ayaklarından vurdu.

Sitede oturanların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ferdi B.’yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ferdi B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Burak Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sitede oturan Salih Binek, aidat artışı nedeniyle sitede sık sık tartışmaların yaşandığını belirterek, “160 TL’den 210 TL’ye çıktı fiyat. Bu şirket yönetimle bir oldu, zam yaptı" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Konya'da yaşlı adamın kafasını ve cinsel organını kesti! Vahşetin gerekçesi şok etti
Ali Erbaş'ın 'Deprem kıyametin alıştırmasıdır' sözünün aslı ortaya çıktı Diyanet'ten suç duyurusu
Dolar/TL haftaya rekor kırarak başladı! Kur kritik seviye 8.40'ı aştı
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! Gram altın 509 lira oldu
Celal Şengör Habertürk canlı yayınında isyan etti: Şu 6,6'yı artık silin
Microsoft yöneticisinden iğrenç İzmir depremi paylaşımı! Maxime Rastello kimdir?
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de enkaz altından çıkan dram: Emine teyze ölen torununun elini tutarak yardım bekledi
Bakan Murat Kurum: İzmir'de bugüne kadar 4 bin 424 binada hasar tespit çalışmalarını yaptık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İzmir depremi açıklaması
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 244 metreye ulaşıldı
İbrahim Kalın kimdir aslen nereli eşi Neriman Kalın ve çocukları
Joe Biden kimdir kaç yaşında eşi Jill Biden kimdir?
Yorumlar