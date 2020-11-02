Denizli'de yolda yürüyen kadın talihsiz ölüme yakalandı

DENİZLİ'de 2 aracın çarpışması sonucu savrulan otomobillerden biri 51 yaşındaki kadını ezerek ölümüne neden oldu. Meydana gelen kazada sürücülerin yaralanmadığı öğrenildi...

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Kaza, Çivril ilçesi Şehitler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi caddesi üzerinde 20 AAB 219 plakalı otomobil ile seyir halinde olan sürücü H.A., 48 SB 402 plakalı otomobil sürücüsü U.Ü. ile çarpıştı. Trafik kazası meydana geldiği esnada kaldırımda yürüyüş yapan Göksel Sazcı, 48 SB 402 plakalı otomobilin savrulması neticesinde hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri (51) Göksel Sazcı’nın hayatını kaybettiğini belirtti.

Sürücülerden yaralananın olmadığı öğrenildi. Trafik polisleri yol güvenliğini sağlarken, otomobiller çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.