Joe Biden kimdir kaç yaşında eşi Jill Biden kimdir?

Seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte ABD Başkan adayı Joe Biden araştırılmaya başladı. 3. kez ABD başkanlığı için adaylığını açıklayan Joe Biden 77 yaşında. Oy potansiyeli en yüksek aday olarak görülen Joe Biden iki kez evlilik yaptı. 1977 yılında beri Jill Biden ile evli. Joe Biden dört çocuğu var.

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ABD'de seçim süreci yaklaşırken adaylarda yakından takip edilmeye başladı. Türkiye'nin de merakla beklediği ABD seçimlerinde en güçlü adaylardan biri de Joe Biden. 77 yaşında olan Joe Biden 3. kez başkanlık için yarışacak. ABD'nin bazı bölgelerinde yüksek oy potansiyeline sahip olan adayı Joe Biden Jill Biden ile evli ve 4 çocuğu var. İkiz kez evlilik yapan Joe Biden trafik kazasında ilk eşi Neilia Biden'ı kızları Naomi'yi kaybetti. Joe Biden'ın oğlu Beau Biden'a 2013'te beyin kanseri teşhisi kondu ve iki yıl içinde hayatını kaybetti. İşte Joe Biden hakkında merak edilenler...

Joe Biden kimdir kaç yaşında: Joseph Biden, 20 Kasım 1942 tarihinde dünyaya gelmiştir. Amerika Birleşik Devleti

Joe Biden kimdir: Joseph Biden, 20 Kasım 1942 tarihinde dünyaya gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosu'nda temsil etmekteydi. 2008 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

Gençlik dönemi: 20 Kasım 1942 tarihinde Pensilvanya, Scranton'da Mary's hastanesinde doğdu. Babasının adı Joseph Robinette Biden Sr., annesinin adı ise Catherine Eugenia Finnegan'dır. Valerie, James Brian, Francis W. Adlarında 3 kardeşi vardır. 1953 yılında ailesi Delaware, Claymont’a taşındı.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Claymont'da okuyarak 1961 yılında mezun oldu. 1965 yılında Delware Ünivesitesi'nden siyaset bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak avukat olarak 1969 yılında mezun oldu. Wilmington hukuk firmasında çalışmaya başladı.