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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bilim insanları yaşayabilir gezegen sayısını açıklandı! Bakın kaç tane

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SETI Enstitüsü'nde görev alan bilim insanları Samanyolu'nda yer alan yaşayabilir gezegen sayısını açıkladı.

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Bilim insanları Samanyolu'nda yer alan yaşayabilir gezegen sayısını açıkladı. Samanyolu'nda yaşanabilir  potansiyeli taşıyan 300 milyon gezegen bulunuyor. Bilim insanları bu gezegenlerden en yakın olanlarının 19,5 ışık yılı, en uzak olanlarınınsa 30 ışık yılı mesafede bulunduğunun altını çiziyor. 

Söz konusu araştırmaya göre, Güneş ile benzer sıcaklıktaki yıldızların neredeyse yarısı, yüzeyinde sıvı halde suyu bulunabilecek kayalık bir gezegene sahip.  Araştırmanın sonuçlarını Astronomical Journal için kaleme alan SETI Enstitüsü'nden ötegezegen araştırmacısı Jeff Coughlin, “Bu çalışmayla tüm parçalar, galaksideki potansiyel olarak yaşanabilir gezegenlerin sayısını güvenilir şekilde belirlemek için ilk kez bir araya getirildi” dedi. 

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