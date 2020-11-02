Dolar/TL haftaya rekor kırarak başladı! Kur kritik seviye 8.40'ı aştı

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 8.40 ile rekor tazeledi. Piyasa enflasyon verilerini beklerken altın fiyatları da yükseliyor. Gram altın 508 liraya çıktı.

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Dolar kuru çılgın yükselişini yeni haftada da devam ettiriyor. Geçtiğimiz haftayı 8.34 TL seviyelerinden kapatan dolar, bu sabah 8.3678 TL ile güne başladı. Dolar/TL gün içinde 8.39’u aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Euro 9.77 TL'den işlem görürken, sterlin ise 10.80-10.81 TL bandında seyrediyor.

11:28'de 8.40'ı aştı

10:42'de piyasalar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini 3 Kasım Salı günü saat 10.00’da açıklayacak.

Yurt içi piyasalarda enflasyon rakamları öncelikli takip edilecek gelişmelerin başında yer alırken, ABD’de seçim, faiz kararı ve istihdam verileri haftanın en önemli gündem maddeleri olacak.

Altın fiyatları

Dolar kuru gibi altın fiyatlarının yükselişi de dur durak bilmeden devam ediyor. 500 lirayı deviren altının gramı 508 liraya çıktı. Çeyrek altının fiyatı 832 lira olurken, yarım altın 1.664 liradan satılıyor.

Fed faiz kararını açıklayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ardından Başkan Jerome Powell tarafından düzenlenecek basın toplantısı yakından izlenecek. Piyasalarda Fed’den bir faiz hamlesi gelmesi beklenmiyor. Analistler faizin yüzde 0,25 seviyesinde tutulacağını düşünüyor.

Fed kararı 5 Kasım Perşembe günü saat 22.00’de açıklanacak, Powell’ın basın toplantısı ise 22.30’da başlayacak. Aynı gün saat 15.00’te İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı da gelecek. Piyasalar BoE’den de bir faiz hareketi beklemiyor.