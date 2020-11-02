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Antalya'da balık tutmaya gittiler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da, falezlerdeki kayalıkların arasında Mahmut Akova’nın (58) cansız bedeni bulundu. Falezlerden düştüğü tahmin edilen Akova'nın cesedinin üzerinde, büyük bir kaya parçası olduğu belirtildi.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Falezlere balık tutmaya gelenler, kayaların arasında erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi ekibi, çalışma başlatarak cesedin bulunduğu alana çıktı. Falezlerden düştüğü tahmin edilen ve üzerinde büyük bir kaya parçası bulunan ceset, güçlükle çıkarılarak bota alındı.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, cesedin üzerinde Mahmut Akova adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Akova'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Kaleiçi Yat Limanı'na getirilerek, otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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