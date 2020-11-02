Devlet Bahçeli'nin koronavirüse yakalandığı iddiası! Özel kalem müdürü açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada koronavirüse yakalandığı iddiaları dolaşırken Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, "Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi" açıklaması yaptı.

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Türkiye'de son dönemde etkisini artırmaya başlayan koronavirüs salgını, bazı siyasi isimlere de bulaştı. Sosyal medyada da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüse yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

"Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi"

Candaş Tolga Işık, Çeliker ile yaptığı görüşmeyi Twitter'dan paylaştı: Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan 'Bahçeli covid oldu' söylentisini sordum, 'Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi' dedi