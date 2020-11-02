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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü

Azerbaycan Ermenistan çatışmasında son dakika haberi geldi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü.

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Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirmeye devam ediyor. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zangilan bölgesinde Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı son 24 saatte çatışmalara ilişkin son durumu paylaştı. 

Buna göre son 24 saatte düşmanın çok sayıda askeri, 1 Su-25 Savaş Uçağı, 10 farklı tiplerde Obüs 4 BM-21 Grad ÇNRA, 3 mühimmat yüklü kamyon, 5 askeri araç imha edildi.

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