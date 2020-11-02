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Bakırköy'de korkunç olay! Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu

İSTANBUL Bakırköy'de, denize düşen olta şamandırasını almak için suya giren kişi boğuldu. Balıkçıyı kurtarmak isteyen kişi korkunç dakikaları anlattı: Elimden geleni yaptım. Boğulurken gördüm. Suriyeli, dilimi anlamıyordu. Başını kaldır dedim ama anlamadı

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Bakırköy sahilinde iddiaya göre, balık tutmak için sahile gelen 60 yaşındaki Ertuğrul A.'nın oltasının şamandırası koparak denize düştü. Şamandırasını almak için suya giren adam suda çırpınmaya başladı. Denizde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, suya atlayarak yaşlı adamı kurtarmaya çalıştı. 2 vatandaşın çabası ile sudan çıkarılan Ertuğrul A. için olay yerine ambulans çağrıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul A. ambulansla alınarak Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ertuğrul A. hayatını kaybetti. 

"Kafası suyun içine gömüldü"

Ertuğrul A.'yı denizden çıkaran Tufan Deligöz, "Elimden geleni yaptım. Boğulurken gördüm. Suriyeli, dilimi anlamıyordu. Başını kaldır dedim ama anlamadı. Sonuçta çıkarttık ama öldü. Takımlarını çıkartmak için denize girmiş. Orada bağırdı. Yani insanların bakmasından bende ilk başta inanmadım. Kafası suyun içine gömülünce anladım. İş işten geçti" dedi.

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