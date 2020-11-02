Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus karantina altında!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisini karantina altına aldığını açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu duyurdu.

Herhangi bir belirti göstermediğini söyleyen Ghebreyesus, kurallar gereği evden çalışacağını ve kendini karantinaya aldığını açıkladı.

DSÖ Direktörü, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

Ghebreyesus'un paylaşımı: