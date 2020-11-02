Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus karantina altında!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisini karantina altına aldığını açıkladı.Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu duyurdu.
Herhangi bir belirti göstermediğini söyleyen Ghebreyesus, kurallar gereği evden çalışacağını ve kendini karantinaya aldığını açıkladı.
DSÖ Direktörü, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.
Ghebreyesus'un paylaşımı:
I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020
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