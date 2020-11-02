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Aliyev: Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara müdahale etmesi için bir gerekçe yok

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara müdahale etmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştuktan sonra açıklamalarda bulunan Aliyev, Ermenistan lideri Nikos Paşinyan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yazdığı mektubun "yenilgiyi kabullendiğinin bir sinyali olduğunu ifade etti.

İstişarelere "acil" başlanması için çağrı

Cumartesi sabahı Paşinyan, Putin'e bir mektup yazarak kendilerine güvenlik sağlanması için istişarelere "acil" olarak başlanması için çağrıda bulunmuştu. Aliyev, "Azerbaycan askeri operasyonlarını kendi toprakları içinde yürütüyor ve Ermenistan toprakları için askeri planları bulunmuyor" dedi.

"Rusya gereken tüm yardımı yapacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada iki tarafa çatışmaları durdurma çağrısı yapılırken, "Eğer çatışmalar direkt olarak Ermenistan'ın topraklarında yer almaya başlarsa Rusya gereken tüm yardımı yapacaktır" denilmişti.

"Savunma anlaşmasının geçersiz"

Rusya'nın Ermenistan'da bir askeri üssü ve Erivan'la savunma anlaşması bulunuyor.

Aliyev, Dağlık Karabağ uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı sayıldığı için savunma anlaşmasının geçersiz olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasındaki "Ermenistan topraklarına ulaşırsa" ifadeleri dikkat çekti. Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor. Taraflar uzun yıllardır bu bölge için sık sık karşı karşıya geldi.

27 Eylül'de başlayan çatışmalarda bugüne kadar bin 200'den fazla insan hayatını kaybetti.

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